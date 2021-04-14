Москва, 14 апреля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 14 апреля, что ему ввели второй компонент вакцины от коронавирусной инфекции.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Путин надеется, что пандемия коронавируса скоро отступит и это произойдёт благодаря вакцинации населения.

«Хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку», — сказал президент на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Он выразил уверенность, что «всё будет хорошо».