Махачкала, , 13:12 — REGNUM В Дагестане в ситуации с распространением коронавирусной инфекции наблюдается тенденция стабилизации — уровень прироста числа новых заразившихся с середины марта 2021 года не превышает 40−45 человек в сутки. За последний день был подтвержден коронавирус у 43 жителей региона, сообщили 14 апреля в федеральном оперативном штабе.

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Общее число носителей инфекции за все время достигло в Дагестане 31 650 человек. Из них смогли справиться с болезнью 29 290 пациентов, в том числе 41 — за прошедший день.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 1423 жителя республики. Двое из них умерли за прошедший день.