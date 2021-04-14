Таллин, , 13:12 — REGNUM В будущем пограничный контроль пассажиров международного поезда Таллин — Москва можно организовать непосредственно в столице Эстонии Таллине. Об этом сообщил портал rus.err.ee со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Благодаря такому решению можно будет кардинально сократить время нахождения поезда в Нарве, на что обычно уходит до 45 минут.

Отвечая на запрос министерства экономики и коммуникации о том, как можно ускорить процедуру погранконтроля на нарвском железнодорожном узле, в МВД Эстонии предложили совершать процедуру уже по приезде в Таллин.

Это может происходить в новом терминале Юлемисте, который планируют построить в рамках реализации проекта Rail Baltic.

«Общие принципы пограничного контроля предусматривают, что пассажиры, пересекающие внешнюю границу, не должны вступать в контакт с посторонними лицами, включая внутренних путешественников, до проведения пограничного контроля», — пояснили в МВД, заметив, что такие правила действуют как при въезде в страну, так и при выезде из нее.

Но при таком варианте поезд Таллин — Москва не будет останавливаться на станциях в Йыхви и Тапа, признали в МВД.

Из-за коронавируса пассажирское железнодорожное сообщение между Эстонией и Россией временно прервано с марта 2020 года.