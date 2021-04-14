Кызыл, , 13:12 — REGNUM В столице Тувы Кызыле возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц департамента городского хозяйства. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, ранее была организована проверка по заявлениям граждано нападении бродячих собак.

Жители жаловались, что безнадзорные животные нападают как на взрослых, так и на детей.

Сотрудники надзорного ведомства в ходе проверки выявили нарушение прав граждан на безопасность, а также расходование 4 млн рублей из бюджета без достижения целей по защите жизни горожан.

«Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об осуществлении уголовного преследования. После их рассмотрения возбуждено уголовное дело», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта собаки растерзали 35-летнюю жительницу Кызыла. Её доставили в республиканскую больницу многочисленными рванными ранами рук и ног. Несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась.

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