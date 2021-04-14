Джакарта, , 13:12 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии за сутки увеличилось на 5656 человек, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

По состоянию на 14 апреля 2021 года в Индонезии выявили 1 583 182 случая заражения коронавирусом.

Побороть коронавирус в Индонезии смогли 1 431 892 человека.

Эпидемия также унесла жизни 42 906 человек. За последние сутки от COVID-19 умерли 124 человека.

Правительство Индонезии запретило жителям возвращаться в родные края в праздник Лебаран с 6 по 17 мая 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии от COVID-19 были вакцинированы 10 373 963 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии от коронавируса привили 10,3 млн человек