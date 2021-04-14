Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM Порядка 20 обысков проводят сотрудники налогового отдела управления экономической безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с оперативниками службы экономической безопасности УФСБ.

Об этом сообщает 14 апреля издание «Фонтанка».

По предварительной информации, обыски ведутся в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по 172-й статье УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Среди подозреваемых — предприниматели, ведущие свою деятельность на городских овощебазах. Сумма, которая фигурирует в деле — 40 млн рублей.