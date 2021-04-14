Президент РФ Владимир Путин 14 апреля в режиме видеоконференции принял участие в заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО). В ходе заседания подводились итоги работы РГО в 2020 году. Также были обнародованы основные направления деятельности общества на ближайшую перспективу, представлены наиболее яркие и значимые исследовательские и экспедиционные проекты 2021 года. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

13:11 14.04.2021 Владимир Путин отметил, что члены РГО участвовали и участвуют в волонтёрском движении, в акциях взаимопомощи.

13:12 14.04.2021 Просветительские проекты РГО реализуются также в формате онлайн — Путин.

13:13 14.04.2021 Владимир Путин поздравил Сергея Шойгу с переизбранием на пост президента РГО.

13:14 14.04.2021 Владимир Путин назвал значимой деятельность Русского географического общества.

13:15 14.04.2021 Журналу «Вокруг света» в этом году исполняется 160 лет.

13:16 14.04.2021 «Прямо сейчас, перед тем как зайти в этот зал, я сделал вторую прививку от коронавируса», — подчеркнул Владимир Путин.

13:16 14.04.2021 Владимир Путин передал слово Сергею Шойгу.

13:17 14.04.2021 По словам Шойгу, «никакая пандемия» не остановит деятельность Русского географического общества.

13:18 14.04.2021 В региональной сети общества 85 отделений и более 150 местных ячеек — Шойгу.

13:19 14.04.2021 Знаковыми проектами международного масштаба Сергей Шойгу назвал фотоконкурс «Самая красивая страна» и географический диктант.

13:21 14.04.2021 Президент России Владимир Путин заявил 14 апреля, что принял второй компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Читайте также: Путин сделал вторую прививку от коронавируса

13:21 14.04.2021 Группа сайтов РГО стала одним из крупнейших в мире образовательных ресурсов в области географии, отметил Шойгу. Он напомнил, что РГО не получает государственного финансирования.

13:22 14.04.2021 Деятельность РГО не остаётся незамеченной — Шойгу.

13:24 14.04.2021 Президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества. Цитата из видео. kremlin.ru

13:25 14.04.2021 Члены РГО на заседании рассказывают об уникальных находках, сделанных в ходе экспедиций.

13:26 14.04.2021 Шойгу отметил, что РГО за десять лет выделило грантов более чем на 2 млрд рублей.

13:31 14.04.2021 Павел Филин: «Мы должны думать не только об изучении объектов, но и об их сохранении».

13:34 14.04.2021 Шойгу напомнил, что в мае Россия станет председателем Арктического совета.

13:35 14.04.2021 Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании попечительского совета Русского географического общества. Цитата из видео. kremlin.ru

13:36 14.04.2021 «Надеюсь, что пандемия скоро всё-таки отступит, в том числе благодаря вакцинации, которую мы активно в стране проводим», — отметил Владимир Путин на заседании попечительского совета РГО.

13:38 14.04.2021 Русское географическое общество сформировало костяк, через который проводится идеология служения России и её сознательного изучения. Читайте также: Шойгу заявил о создании костяка Русского географического общества

13:38 14.04.2021 Путин: внимание к Арктике остаётся неизменным.

13:39 14.04.2021 Владимир Путин: «Исследования в Арктической зоне представляют интерес для всего человечества, без всякого сомнения».

13:40 14.04.2021 Президент РФ подчеркнул, что навигация по Северному морскому пути в ближайшие годы может стать круглогодичной.

13:41 14.04.2021 На осень запланирован форум по исследованию Арктики.

13:41 14.04.2021 Заседание попечительского совета Русского географического общества. Цитата из видео. kremlin.ru

13:43 14.04.2021 Бернард Луни обратил внимание на активную позицию РГО в отношении вопросов, связанных с климатической, природоохранной повесткой.

13:45 14.04.2021 Президент России Владимир Путин 14 апреля поздравил бизнесмена Виктора Вексельберга с днём рождения. На заседании попечительского совета Русского географического общества Владимир Путин отметил, что популярному журналу «Вокруг света» исполнится 160 лет, поздравив коллектив журнала и его читателей. Подробности в материале: Путин поздравил Вексельберга с днём рождения

13:48 14.04.2021 Владимир Путин: река Волга имеет особое значение для России.

13:55 14.04.2021 Сергей Катков подчеркнул важность исследования воздушной трассы Аляска — Сибирь (Алсиб).

13:56 14.04.2021 Президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества. Цитата из видео. kremlin.ru

13:58 14.04.2021 Напомним, по воздушной трассе «Аляска — Сибирь» в годы Второй мировой войны советские лётчики, рискуя жизнью, перегоняли истребители и бомбардировщики, поставляемые по ленд-лизу из США в СССР.

14:00 14.04.2021 Россия строит самый мощный в мире ледокольный флот, заявил 14 апреля президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества. По словам президента, внимание к Арктике остаётся неизменным, и шесть стран Арктического совета плотно работают в рамках этой структуры. Читайте подробнее: Путин: Россия строит самый мощный в мире ледокольный флот

14:07 14.04.2021 Движение по Северному морскому пути станет круглогодичным благодаря ледокольному флоту, который строит Россия. Об этом 14 апреля сообщил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества. По его словам, внимание к Арктике остаётся большим, и Россия строит самый мощный ледокольный флот в мире, которого пока никогда ни у кого не было. Об этом: Путин предрёк открытие круглогодичного движения по Севморпути

14:07 14.04.2021 Сергей Фокин напомнил о проводимом проекте «Теплоход «Армения». Вспомнить всех».

14:08 14.04.2021 Заседание попечительского совета Русского географического общества. Цитата из видео. kremlin.ru.

14:23 14.04.2021 Отступление пандемии коронавируса в России может произойти благодаря вакцинации населения, заявил 14 апреля президент России Владимир Путин. Об этом: Путин надеется на скорое отступление пандемии коронавируса

14:23 14.04.2021 Владимир Путин: «Для воплощения амбициозных планов у Русского географического общества, по сути, есть всё. Есть десятки тысяч образованных, деятельных исследователей, путешественников, учёных. Есть весьма солидный авторитет и в России, и в мире. Есть и реальная, солидная помощь со стороны попечительского совета и медиа-совета».

14:25 14.04.2021 Сергей Иванов: в этом году исполняется десять лет с начала проекта по спасению дальневосточного леопарда.

14:27 14.04.2021 Президент России Владимир Путин 14 апреля проводит заседание попечительского совета Русского географического общества. Перед началом мероприятия, рассказал президент, он сделал вторую прививку от коронавирусной инфекции. Об этом: Путин проводит заседание в РГО после укола от коронавируса

14:28 14.04.2021 Заседание попечительского совета Русского географического общества. Цитата из видео. kremlin.ru.

14:32 14.04.2021 Сергей Шойгу поблагодарил Владимира Путина за внимание к Русскому географическому обществу.

14:39 14.04.2021 Белого медведя пришлось сгонять с места всплытия российской подводной лодки в Арктике. Это произошло во время экспедиции «Умка-2021», рассказал президент Русского географического общества (РГО), министр обороны РФ Сергей Шойгу 14 апреля перед заседанием попечительского совета. Медведь ходил вокруг одной из вешек, отмечавших место всплытия. Об этом: Шойгу рассказал, как белого медведя отгоняли от подлодки в Арктике

14:56 14.04.2021 Во время экспедиции «Умка-2021» в районе архипелага на Земле Франца-Иосифа произошёл курьёзный случай, сообщил 14 апреля президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании попечительского совета. Он рассказал, что во время экспедиции место всплытия из-подо льда подводных лодок пометили вешками с флажками. К одной из вешек подошёл медведь и долго не хотел уходить. Читайте подробнее: Шойгу рассказал, как в Арктике медведи едва не сорвали манёвр ВМФ РФ

15:04 14.04.2021 Председательство России в Арктическом совете позволит усилить её роль как координатора и инициатора программ в этом регионе. Об этом президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 14 апреля на заседании попечительского совета общества. Читайте также: Председательство в Арктическом совете усилит роль России в Арктике — Шойгу

15:13 14.04.2021 Президент РФ Владимир Путин не будет менять свой рабочий график из-за вакцинации вторым компонентом вакцины от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет [график президента меняться не будет]», — сказал Песков. Читайте также: Песков: Путин не будет менять график из-за второй прививки от COVID-19

15:26 14.04.2021 Президент РФ Владимир Путин 14 апреля сообщил, что после прививки чувствует себя хорошо. «Без всяких побочных эффектов, явлений. Вообще, не чувствую, что я сделал какую-то прививку», — рассказал он после заседания попечительского совета Русского географического общества. Читайте подробнее: Путин рассказал об ощущениях после второй прививки

15:45 14.04.2021 Американские поставки в СССР по ленд-лизу носили и стратегический, и коммерческий характер, они имели большое значение. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал 14 апреля на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО). Поставки по ленд-лизу и затем открытие второго фронта «сыграли существенную роль в деле победы над общим врагом». Но и бесплатными эти поставки не были, сказал Путин. Читайте также: Путин рассказал о значении поставок по ленд-лизу

16:12 14.04.2021 Фредерик Паулсен на заседании попечительского совета Русского географического общества. Цитата из видео. kremlin.ru

16:18 14.04.2021 Президент России Владимир Путин 14 апреля сообщил, что вакцинация от коронавирусной инфекции дала положительный эффект. «Эффект положительный, никаких побочных явлений […] нет. Надеюсь, и не будет», — заявил президент после заседания попечительского совета Русского географического общества. Читайте также: Путин заявил о положительном эффекте от вакцинации

17:41 14.04.2021 Президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества. kremlin.ru

20:31 14.04.2021 Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на заседании попечительского совета Русского географического общества. Цитата из видео. kremlin.ru