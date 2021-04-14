Путин на заседании Русского географического общества — все новости
Владимир Путин отметил, что члены РГО участвовали и участвуют в волонтёрском движении, в акциях взаимопомощи.
Просветительские проекты РГО реализуются также в формате онлайн — Путин.
Владимир Путин поздравил Сергея Шойгу с переизбранием на пост президента РГО.
Владимир Путин назвал значимой деятельность Русского географического общества.
Журналу «Вокруг света» в этом году исполняется 160 лет.
«Прямо сейчас, перед тем как зайти в этот зал, я сделал вторую прививку от коронавируса», — подчеркнул Владимир Путин.
Владимир Путин передал слово Сергею Шойгу.
По словам Шойгу, «никакая пандемия» не остановит деятельность Русского географического общества.
В региональной сети общества 85 отделений и более 150 местных ячеек — Шойгу.
Знаковыми проектами международного масштаба Сергей Шойгу назвал фотоконкурс «Самая красивая страна» и географический диктант.
Президент России Владимир Путин заявил 14 апреля, что принял второй компонент вакцины от коронавирусной инфекции.
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Группа сайтов РГО стала одним из крупнейших в мире образовательных ресурсов в области географии, отметил Шойгу. Он напомнил, что РГО не получает государственного финансирования.
Деятельность РГО не остаётся незамеченной — Шойгу.
Члены РГО на заседании рассказывают об уникальных находках, сделанных в ходе экспедиций.
Шойгу отметил, что РГО за десять лет выделило грантов более чем на 2 млрд рублей.
Павел Филин: «Мы должны думать не только об изучении объектов, но и об их сохранении».
Шойгу напомнил, что в мае Россия станет председателем Арктического совета.
«Надеюсь, что пандемия скоро всё-таки отступит, в том числе благодаря вакцинации, которую мы активно в стране проводим», — отметил Владимир Путин на заседании попечительского совета РГО.
Русское географическое общество сформировало костяк, через который проводится идеология служения России и её сознательного изучения.
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Путин: внимание к Арктике остаётся неизменным.
Владимир Путин: «Исследования в Арктической зоне представляют интерес для всего человечества, без всякого сомнения».
Президент РФ подчеркнул, что навигация по Северному морскому пути в ближайшие годы может стать круглогодичной.
На осень запланирован форум по исследованию Арктики.
Бернард Луни обратил внимание на активную позицию РГО в отношении вопросов, связанных с климатической, природоохранной повесткой.
Президент России Владимир Путин 14 апреля поздравил бизнесмена Виктора Вексельберга с днём рождения.
На заседании попечительского совета Русского географического общества Владимир Путин отметил, что популярному журналу «Вокруг света» исполнится 160 лет, поздравив коллектив журнала и его читателей.
Подробности в материале: Путин поздравил Вексельберга с днём рождения
Владимир Путин: река Волга имеет особое значение для России.
Сергей Катков подчеркнул важность исследования воздушной трассы Аляска — Сибирь (Алсиб).
Напомним, по воздушной трассе «Аляска — Сибирь» в годы Второй мировой войны советские лётчики, рискуя жизнью, перегоняли истребители и бомбардировщики, поставляемые по ленд-лизу из США в СССР.
Россия строит самый мощный в мире ледокольный флот, заявил 14 апреля президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.
По словам президента, внимание к Арктике остаётся неизменным, и шесть стран Арктического совета плотно работают в рамках этой структуры.
Читайте подробнее: Путин: Россия строит самый мощный в мире ледокольный флот
Движение по Северному морскому пути станет круглогодичным благодаря ледокольному флоту, который строит Россия. Об этом 14 апреля сообщил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.
По его словам, внимание к Арктике остаётся большим, и Россия строит самый мощный ледокольный флот в мире, которого пока никогда ни у кого не было.
Об этом: Путин предрёк открытие круглогодичного движения по Севморпути
Сергей Фокин напомнил о проводимом проекте «Теплоход «Армения». Вспомнить всех».
Отступление пандемии коронавируса в России может произойти благодаря вакцинации населения, заявил 14 апреля президент России Владимир Путин.
Об этом: Путин надеется на скорое отступление пандемии коронавируса
Владимир Путин: «Для воплощения амбициозных планов у Русского географического общества, по сути, есть всё. Есть десятки тысяч образованных, деятельных исследователей, путешественников, учёных. Есть весьма солидный авторитет и в России, и в мире. Есть и реальная, солидная помощь со стороны попечительского совета и медиа-совета».
Сергей Иванов: в этом году исполняется десять лет с начала проекта по спасению дальневосточного леопарда.
Президент России Владимир Путин 14 апреля проводит заседание попечительского совета Русского географического общества.
Перед началом мероприятия, рассказал президент, он сделал вторую прививку от коронавирусной инфекции.
Об этом: Путин проводит заседание в РГО после укола от коронавируса
Сергей Шойгу поблагодарил Владимира Путина за внимание к Русскому географическому обществу.
Белого медведя пришлось сгонять с места всплытия российской подводной лодки в Арктике. Это произошло во время экспедиции «Умка-2021», рассказал президент Русского географического общества (РГО), министр обороны РФ Сергей Шойгу 14 апреля перед заседанием попечительского совета.
Медведь ходил вокруг одной из вешек, отмечавших место всплытия.
Об этом: Шойгу рассказал, как белого медведя отгоняли от подлодки в Арктике
Во время экспедиции «Умка-2021» в районе архипелага на Земле Франца-Иосифа произошёл курьёзный случай, сообщил 14 апреля президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании попечительского совета.
Он рассказал, что во время экспедиции место всплытия из-подо льда подводных лодок пометили вешками с флажками. К одной из вешек подошёл медведь и долго не хотел уходить.
Читайте подробнее: Шойгу рассказал, как в Арктике медведи едва не сорвали манёвр ВМФ РФ
Председательство России в Арктическом совете позволит усилить её роль как координатора и инициатора программ в этом регионе. Об этом президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 14 апреля на заседании попечительского совета общества.
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Президент РФ Владимир Путин не будет менять свой рабочий график из-за вакцинации вторым компонентом вакцины от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет [график президента меняться не будет]», — сказал Песков.
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Президент РФ Владимир Путин 14 апреля сообщил, что после прививки чувствует себя хорошо.
«Без всяких побочных эффектов, явлений. Вообще, не чувствую, что я сделал какую-то прививку», — рассказал он после заседания попечительского совета Русского географического общества.
Читайте подробнее: Путин рассказал об ощущениях после второй прививки
Американские поставки в СССР по ленд-лизу носили и стратегический, и коммерческий характер, они имели большое значение. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал 14 апреля на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).
Поставки по ленд-лизу и затем открытие второго фронта «сыграли существенную роль в деле победы над общим врагом». Но и бесплатными эти поставки не были, сказал Путин.
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Президент России Владимир Путин 14 апреля сообщил, что вакцинация от коронавирусной инфекции дала положительный эффект.
«Эффект положительный, никаких побочных явлений […] нет. Надеюсь, и не будет», — заявил президент после заседания попечительского совета Русского географического общества.
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