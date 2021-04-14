Москва, , 13:11 — REGNUM Бывший помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александр Воробьев приговорён к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Такое решение принял Мосгорсуд.

Воробьева признали виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Также экс-чиновника лишили классного чина «действительный государственный советник РФ третьего класса», передают РИА Новости.

Отметим, прокурор ранее запрашивал для подсудимого 13 лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.

Воробьев обучался государственному управлению в Варшаве. Экс-чиновник являлся помощником полпреда президента в УрФО Николая Цуканова (тот находился на данной должности с 2018 по 2020 год), возглавлял аппарат полпреда. До этого, как и Цуканов, находился в структурах правительства Калининградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Цуканов покинул пост полпреда осенью 2020 года. Сейчас он работает в Ростелекоме.

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