Таллин, , 13:08 — REGNUM Недоверие людей к вакцинации построено на страхах и недоверии: на самом деле количество осложнений, вызванных приемами вакцины, крайне мало к их общему числу. Об этом эстонский профессор вирусологии Андрес Меритс заявил гостелевидению страны ETV.

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Комментируя новости о случаях тромбоза после принятия вакцин производства Janssen и AstraZeneca, он сослался на данные западных вирусологов и врачей: «Судя по американским сообщениям, вероятность тяжелых осложнений — одна к миллиону. Это та ситуация, что вероятность тромбоза намного ниже, чем уехать из дома на велосипеде и попасть в морг».

Схожесть случаев с побочными эффектами двух вакцин он объяснил тем, что вакцины используют одинаковую исходную технологию. Вирусолог добавил, что китайская и российская вакцины построены по тому же принципу, что и западные, поэтому не исключено, что случаи тромбоза есть и с ними.

«Очень хотелось бы иметь надежные данные о китайской Sinovac и российском Sputnik-V. Они используют схожую с западными вакцинами технологию, значит, и побочные эффекты должны быть схожими», — сказал Меритс.

Он признал, что точных данных по российской вакцине у вирусологов Эстонии нет до сих пор.