Канберра, , 13:13 — REGNUM В результате ограничений Евросоюза на поставку в Австралию 3,8 млн доз вакцины от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca, прививочная кампания в стране столкнулась с серьезными проблемами. Об этом 14 апреля заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, его слова приводит газета The Sydney Morning Herald.

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«В Австралии предоставление прививок от коронавируса столкнулось с серьезными проблемами. Их причинами стали ограничения Евросоюза на поставки в страну 3,8 млн доз вакцины производства компании AstraZeneca, контракт об экспорте которых был заключен в сентябре 2020 года», — сказал он.

Помимо этого, Моррисон добавил, что данному обстоятельству также способствовали изменяющиеся рекомендации медиков по применению препаратов от COVID-19 и потребности в лекарствах, которые вызваны продолжающейся в мире пандемией.

Кроме того, премьер-министр Австралии добавил, что для того, чтобы решить вопрос с нехваткой вакцин в стране, австралийское правительство с 19 апреля начнет проводить регулярные экстренные совещания с главами администраций штатов и территорий страны.

Отметим, на сегодняшний день на территории «зеленого» континента выявлено за все время пандемии 29 400 носителей коронавируса.