Воронеж, , 13:05 — REGNUM В Воронеже в 2020 году полностью расселили 12 аварийных жилых домов, об этом 14 апреля в отчете перед депутатами гордумы сообщил мэр Вадим Кстенин.

За минувший год в новые квартиры из аварийного жилья переехали 470 человек. Также за год снесено 24 аварийных дома, расселённых ранее.

Вадим Кстенин также сообщил, что в 2020 году принято решение о развитии четырех застроенных территорий площадью более 11 га. По двум территориям уже провели аукционы, по планировке трёх территорий разработана документация. В качестве приоритетных проектов на 2021 год прорабатывается возможность развития еще восемь застроенных территорий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что по данным, опубликованным ранее региональным департаментом ЖКХ и энергетики, до конца 2022 года в Воронеже планируют расселить девять аварийных жилых домов.