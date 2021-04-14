Ярославль, , 13:05 — REGNUM В Ярославской области администрация города Углича расторгла контракт на благоустройство центральной части города с ООО «УНР-38» из подмосковного Красногорска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области.

Эскиз благоустройства Углича Yarregion.ru

В Переславле и Угличе в 2020 году должны быть выполнены работы по проектам, вошедшим в число победителей на конкурсе Минстроя по благоустройству малых городов и исторических поселений. В Угличе должны обустроить центральную часть города, проект носит название «Портрет Дориана Грея». В Переславле-Залесском победил проект благоустройства набережной Плещеева озера в центральной части города у городского пляжа. На эти работы в Ярославскую область поступили средства из федерального бюджета в размере более 150 миллионов рублей. В обоих случаях аукцион на благоустройство выиграло ООО «УНР-38». Однако решением УФАС по Калужской области эта фирма включена в реестр недобросовестных поставщиков.

«По информации главы городского поселения Углич С.В. Ставицкой, Администрация города в одностороннем порядке расторгла контракт с ООО «УНР-38» по представлению Угличской межрайонной прокуратуры, поскольку данная компания была признана недобросовестным поставщиком. В настоящее время заявка на проведение повторных торгов находится в департаменте госзаказа. Как пояснили в администрации, они приложат все усилия, чтобы реализовать проект в намеченные сроки», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области.

По информации, размещенной на сайте госзакупок, ООО «УНР-38» включено в реестр недобросовестных поставщиков решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Калужской области по заявке МБУ «Калугаблагоустройство». Компания-подрядчик не выполнила вовремя работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городе Калуга.

Муниципальные контракты с ООО «УНР-38» в Угличе и в Переславле-Залесском были заключены в декабре 2020 года. Еще один контракт подмосковная компания заключила в Рыбинске на благоустройство Волжского парка. В Рыбинске, как сообщают местные СМИ, контракт с ООО «УНР-38» также расторгли. В Переславле-Залесском пока отказываться от услуг ООО «УНР-38» не планируют.

«Подрядчик работает, претензий к нему нет. На момент заключения контракта подрядчик не был внесен в этот реестр. К работам приступили вовремя, без задержек, заключили договор с археологами на 14 января. Работы выполняют согласно графику. Выполняются подготовительные работы: демонтаж элементов, не затрагивающих культурный слой, планировка территории, заказываются необходимые материалы, «— так прокомментировали ситуацию в пресс-службе Переславля-Залесского.

В региональном департаменте говорят, что право продолжить работы у местных властей есть.

«Обязанности расторгнуть контракт нет. Перечень оснований в ст.95 44-фз, обязывающих заказчика расторгнуть контракт, закрытый. Включение в реестр недобросовестных поставщиков — основание для отклонения заявки претендента на стадии проведения торгов. В иных случаях расторжение в соответствии с ГК РФ. По соглашению сторон, в суде, односторонний отказ от договора», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области.

В Переславле-Залесском работы по проекту отданы на субподряд. Субподрядчиком является ООО «Шава» из Ярославля, а производитель работ — еще одна ярославская организация ООО «Практик». При этом учредителем и генеральным директором обеих ярославских компаний является одно и то же физическое лицо.

В Переславле подрядчику уже заплатили аванс в размере более 33 миллионов рублей. Так прописано в муниципальном контракте. В то же время в Угличе контрактом аванс не был предусмотрен, поэтому ни одного рубля из гранта, перечисленного Угличу, ООО «УНР-38» не получило.

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