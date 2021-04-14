Москва, , 13:04 — REGNUM Главная причина, почему биткоин начал сильно расти, это попытка американских инвесторов защитить свои сбережения от инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала информацию о том, что стоимость криптовалюты Bitcoin преодолела порог 64 тысячи долларов.

«Курс биткоина не зависит от внешних факторов, традиционно влияющих на курс национальных валют: от цен на нефть, геополитической ситуации, экономической активности и т. д. Его цена зависит только от интереса инвесторов к валюте. Соответственно, чем больше желающих купить криптовалюту, тем она дороже, — пояснила Кошелева. — Стоимость биткоина может вырасти в этом году на фоне того, что американские инвесторы опасаются высокой инфляции в связи с активными мерами государственной поддержки экономики США. Но самый яркий скачок уже произошёл в I квартале, поэтому сейчас биткоин будет стабилизироваться в цене».

Более того, как полагает Кошелева, активный рост валюты с начала 2021 года сильно повысил порог входа на рынок, поэтому многие частные инвесторы рассматривают альтернативные криптовалюты для инвестирования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, стоимость биткоина достигла значения 64 076,02 долларов.

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