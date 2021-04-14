Москва, , 13:04 — REGNUM В Москве «произошёл случай» с человеком на пути в метрополитене, сообщили 14 апреля в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Инцидент случился на станции «Преображенская площадь» Сокольнической ветки.

«Пассажира уже задержали сотрудники полиции. Из-за таких происшествий нарушается график движения поездов, и многие пассажиры не могут вовремя добраться до нужных станций», — рассказали в пресс-службе.

В департаменте отметили, что с пассажиров, умышленно спустившихся на пути, власти требуют в судебном порядке взыскать средства — компенсацию упущенной выгоды за срыв графика движения поездов, нанесённые подвижному составу и инфраструктуре, а также деньги, которые потрачены на реабилитацию пассажира.