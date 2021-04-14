Уфа, , 13:12 — REGNUM Мужчина погиб в результате ДТП с МАЗом на трассе в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло днем 14 апреля в Ишимбайском районе на автотрассе Магнитогорск — Белорецк — Стерлитамак.

По предварительной информации, на 38 км этой дороги произошло столкновение автомобиля УАЗ, за рулем которого находился мужчина 1938 года рождения, и грузовика МАЗ, под управлением мужчины 1962 года рождения.

Отмечается, что в этом ДТП получил не совместимые с жизнью травмы водитель УАЗа. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.