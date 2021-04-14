Москва, 14 апреля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) следует повысить до отметки в 41 874 рубля. Об этом 14 апреля заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков на заседании генерального совета этой организации.

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Во время своего выступления руководитель ФНПР заявил, что в 2020 году размер средней зарплаты по России удалось повысить до 51 083 рублей. Однако этот показатель слабо отражает средний уровень доходов большей части населения из-за сильного перекоса распределения в сторону несопоставимо высоких заработных плат небольшого количества людей.

«В середине 2020 года рассчитываемый ФНПР минимальный потребительский бюджет, который необходим для полноценного восстановления рабочей силы, составлял 41 874 рубля. Нужно стремиться поднимать МРОТ до такой величины», — заявил Шмаков.

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