Кострома, 14 апреля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В колониях Костромской области с 20 апреля разрешат длительные свидания с осуждёнными. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН России.

Наталья Диева Свидание в колонии

Речь идёт о трёхдневных встречах, на время которых родственникам и заключенным предоставляют отдельные помещения.

В колонии допустят только тех, кто предоставит справки об отсутствии контакта с инфицированными коронавирусом. Кроме этого, посетителей обяжут надеть маски и перчатки. Людей с явными признаками острых респираторных инфекций и температурой на свидания не пропустят.

Как ранее писало ИА REGNUM, свидания в костромских колониях и СИЗО запретили в марте 2020 года. Спустя год ограничение на краткосрочные встречи сняли.

Всего на территории Костромской области имеется 9 учреждений УФСИН — 6 исправительных колоний, одна колония-поселение и два следственных изолятора. В них содержатся 3205 человек.