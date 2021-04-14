Минск, , 13:10 — REGNUM Активист незарегистрированного в Белоруссии Союза поляков Анджей Писальник предуреждён о недопустимости нарушения законов о противодействии экстремизму и национальных меньшинствах. Об этом сообщает 14 апреля белорусская Генеральная прокуратура.

Официальное предупреждение о недопустимости повторного нарушения закона объявил Писальнику прокурор Гродно. Активист, отметили в ведомстве, сопровождает свои публичные выступления запрещёнными высказываниями.

Так, в начале апреля, выступая на радио, Писальник заявил о масштабной пропаганде против Польши в белорусских СМИ. Поляков якобы хотят представить «врагами народа» как в «сталинские времена».

Суждения Писальника, считают в прокуратуре, нацелены на разжигание национальной розни и вражды.

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