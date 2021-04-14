Веллингтон, , 13:01 — REGNUM Убийца 50 человек Брентон Таррант, приговоренный к пожизненному сроку в Австралии, попросил не называть его террористом. Об этом 14 апреля пишет газета New Zealand Times.

Преступник заявил об этом в преддверии закрытых слушаний Верховного суда в городе Окленд. Суд рассмотрит решение о пожизненном заключении Тарранта. Террорист заявил, что сам будет представлять свои интересы.

Брентон Таррант — единственный преступник в Новой Зеландии, признанный террористом. Он отбывает наказание в тюрьме, которую власти открыли для него. Расходы на содержание объекта в 2020 году превысили $2,7 млн.

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