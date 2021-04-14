Сеул, , 13:09 — REGNUM Суммарный коэффициент рождаемости в Южной Кореи — самый низкий в мире. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад ООН в области народонаселения (UNFPA).

Согласно опубликованным данным, суммарный коэффициент в Южной Корее составляет 1,1. Известно, что по данному показателю Южная Корея замыкает рейтинг стран второй год подряд.

Между тем, в КНДР данный показатель составил 1,9, что позволило стране занять 119-е место в рейтинге.

По численности населения Южная Корея заняла 28-е место в мире с показателем 51,3 млн человек. Средний прирост населения составил 0,2%, что ниже среднего показателя по миру (1,1%).

В свою очередь Северная Корея занимает 56-е место в мире по численности населения (25,9 млн человек), а средние темпы прироста населения составляют 0,5%.

Доля детей в возрасте от 0 до 14 лет составляет 12,3%, что является самым низким показателем на равне с Японией. В КНДР данный показатель составил 19,8%. Среднемировой показатель составил 25,3%.

Между тем, на людей в возрасте старше 65 лет в Южной Корее приходится 16,6% населения, что на 0,8% больше, чем годом ранее. По данному показателю Южная Корея занимает 42-е место в мире, а КНДР — 78-е место (9,6%).

Страной с самой высокой долей пожилого населения стала Япония (28,7%).

Что касается продолжительности жизни, то в КНДР средняя продолжительность мужчин составляет 69 лет (122-е место в мире), а женщин — 76 лет (109-е место в мире). А в Южной Корее 80 лет и 86 лет соответственно. Средняя продолжительности жизни мужчин в мире составляет 71 год, а женщин — 75 лет.