Москва, , 12:59 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить гражданам, имеющим иностранное гражданство, быть помощниками депутатов на общественных началах, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

«Давайте примем решение, чтобы у депутатов не было помощников на общественных началах с иностранным гражданством», — предложил Володин.

Он также предложил опубликовать списки имеющих второе гражданство помощников депутатов Госдумы.

«А если фракция КПРФ такая принципиальная, возьмите и не выдвигайте депутатов, чьи помощники имеют иностранное гражданство, в свои партийные списки. А то вы здесь говорите одно, на деле — другое», — предложил Володин.

«Начните с себя, тогда мир изменится! Стандарт задайте! — призвал Володин парламентариев.

Так он отреагировал на реплики депутатов от КПРФ о «квасном патриотизме» при обсуждении законопроекта об ограничениях на работы для лиц, имеющих два гражданства.

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