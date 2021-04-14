Берлин, , 13:05 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW представил особый вариант 8-Series Gran Coupe под названием Collector's Edition. Снимки автомобиля распространила пресс-служба компании.

Коллекционная версия BMW 8-Series Gran Coupe Пресс-служба BMW

Коллекционное авто укомплектовано трёхлитровым турбированным мотором максимальной производительностью 335 «лошадей» (500 Нм).

Цветовая гамма спецверсии имеет четыре оттенка: красный, чёрный, серый и синий. Модель оснащена пакетом M Sport, который включает в себя: 20-дюймовые двухцветные диски 729 M и обтянутый кожаный салон Merino Ivory White с обивкой потолка из алькантары.

Под капотом Gran Coupe «трудится» мотор V8 объёмом 4,4 л с двойным турбонаддувом производительностью 616 л. с. (750 Нм).

В Японии Collector's Edition обойдётся покупателям в 15 млн иен (около 11,18 млн рублей).

Ранее в немецком городе Мюнхен команда BMW протестировала кроссовер X8. Модель была полностью скрыта камуфляжем. Ожидается, что новинка получит необычную компоновку передней части с раздельными фарами. Мощность авто может составить 760 л. с.

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