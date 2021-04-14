Москва, , 12:59 — REGNUM Сегодня, 14 апреля, нефтяные цены, несмотря на относительно нейтральные настроения на глобальных рынках, растут на торгах, прибавляя 1,5% и удерживаясь выше $64,50 за баррель Brent заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Отчасти сегодняшний рост нефтяных цен может быть связан с вчерашними внутриотраслевыми публикациями. ОПЕК в своем ежемесячном отчете 13 апреля сообщил о небольшом повышении прогноза по спросу на 2021 год.

Американский институт нефти (API), опубликовал расчеты по запасам сырой нефти в США, показывающие сокращение сразу на 3,6 млн баррелей за прошлую неделю.

Если сегодня в 17:30 по мск, отчет минэнерго США подтвердит данные API о сокращении запасов, нефтяные котировки получат дополнительный повод для роста.

Сдерживать этот позитив будет лишь техническая составляющая, которая говорит, что нефтяным котировкам подняться сильно выше верхней границы дневного торгового диапазона $64,70 за баррель Brent будет очень сложно.

Для этого внутриотраслевая статистика и настроения на финансовых рынках должны стать резко позитивными сегодня вечером. В противном случае более вероятен откат к нижней границе дневного торгового диапазона $63,50 за баррель», — считает эксперт.

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