Черновцы, Украина, , 13:04 — REGNUM В Черновицкой области Украины в одном из частных животноводческих хозяйств произошла вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Об этом заявила начальник главного управления Госпродпотребслужбы в области Анжела Косован в комментарии информационному агентству УНИАН.

По её словам, с 11 по 13 апреля на территории хозяйства погибли около 400 свиней. Специалисты установили, что причиной гибели животных стала АЧС.

Чиновник отметила, что теперь придётся уничтожить 21 тыс. свиней, принадлежащих данному хозяйству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее года на Украине констатировали рост импорта свинины. В январе 2021 года импорт свинины увеличился на 64% в сравнении с показателем за аналогичный месяц 2020 года.

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