Москва, , 12:57 — REGNUM Кремль предупредил посла Соединённых Штатов Джона Салливана о том, что в случае принятия Вашингтоном новых антироссийских санкций Россия отреагирует «самым решительным образом». Об этом 14 апреля сообщили в Министерстве иностранных дел России.

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«Подтверждаем эту информацию», — в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, во время беседы было подчёркнуто, что в том случае, если американская сторона на фоне слов Джозефа Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные шаги в виде санкций, Москва отреагирует самым решительным образом.

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Как сообщал ИА REGNUM, 14 апреля американского посла Джона Салливана пригласили к помощнику президента России Юрию Ушакову. Приглашению дипломата предшествовала телефонная беседа президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, в ходе которой глава Белого дома заявил о намерениях улучшить отношения с Россией.

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