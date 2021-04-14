Москва, , 12:56 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла пакет законопроектов о требованиях к гражданству руководства Банка России, послов и сотрудников посольств, муниципальных чиновников и госслужащих, правоохранителей, омбудсменов, депутатов всех уровней, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

«Это направление абсолютно правильное… Мы идем по пути абсолютного патриотизма. Я считаю, что это по-настоящему патриотический закон, который стоит на защите суверенитета», — подчеркнул глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Устанавливается, что на должность председателя и заместителя председателя Банка России может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Заместитель председателя Банка России освобождается от должности в случае прекращения гражданства РФ или наличия у него гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства;

Аналогичные требования устанавливаются и в отношении послов и представителей.

Законопроект был доработан ко второму чтению.

Согласно поправкам, государственный или муниципальный служащий, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, в исключительных случаях в порядке, определенном президентом РФ, может продолжить проходить службу на замещаемой им должности либо может быть переведен с его согласия на иную должность при условии, что при замещении таких должностей не требуется оформление допуска к государственной тайне.

При этом норма не распространяется на граждан РФ, претендующих на замещение должности прокурора или руководителя федерального государственного органа либо замещающих указанную должность, а также на лиц, признанных гражданами РФ в соответствии с законодательством о принятии Крыма в состав России.

Уточняются и сроки вступления в силу новых норм — с 1 июля 2021 года.

Депутаты Госдумы также приняли во втором чтении законопроект об ограничениях на трудовую деятельность для лиц, имеющих два гражданства, на госслужбе.

Согласно поправкам в Трудовой кодекс, трудовой договор с работником государственного органа или органа местного самоуправления, который замещает указанную должность, и не имеет гражданства РФ или имеет гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, подлежит прекращению в связи с возникновением установленных законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности. В таком случае трудовой договор прекращается, если этого работника невозможно перевести на другую имеющуюся у работодателя работу.

Если указанный работник не сообщил в установленном порядке о том, что не имеет гражданства РФ или имеет гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, при прекращении с ним трудового договора правила в части перевода на другую имеющуюся у работодателя работу не применяются.

В случае принятия законопроектов в третьем чтении, нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года.

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