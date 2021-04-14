Псков, , 12:55 — REGNUM С 14 по 17 апреля в Псковской областной универсальной научной библиотеке проходит книжный форум «Русский Запад», на котором представлены эстонские издательства.

Об этом сообщил официальный сайт библиотеки. Отмечается, что в рамках форума пройдет также несколько мероприятий, посвященных известному эстонскому певцу и актеру Георгу Отсу. Мероприятия по презентации эстонской книжной продукции проходят в онлайн-формате.

В рамках форума пройдет конференция «Культура приграничья». Участниками книжного форума стали более 50 издательств из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Ожидается проведение до 100 творческих мероприятий, мастер-классов, акций, круглых столов, конференций. Все мероприятия пройдут с соблюдением эпидемиологических норм и правил.

Форум проводится ежегодно при поддержке администрации Псковской области и является одним из самых значимых культурных событий Псковского региона в продвижении и популяризации книги и чтения.