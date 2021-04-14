Оренбург, , 12:54 — REGNUM В Оренбурге пост заместителя начальника управления пассажирского транспорта администрации покинул Анатолий Иванищев. Его последним рабочим днём стало 13 апреля.

Муниципальное управление осталось без руководства. Стоит отметить, в марте 2021 года должность вице-мэра и начальника управления пассажирскими перевозками покинул Сергей Морозов. Тогда и.о. главы управления стал Иванищев.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в мэрии, пока нет информации о том, кто будет назначен и.о. руководителя муниципального управления. Добавим, что Анатолий Иванищев уволился из мэрии с формулировкой «по собственному желанию, после более десяти лет работы.

Читайте ранее в этом сюжете: У мэра Оренбурга появился новый заместитель