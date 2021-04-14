Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM Новое строительство на месте сгоревшего исторического здания-памятника фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге невозможно. Утраченное архитектурное наследие можно только восстановить. Об этом 14 апреля сообщил председатель городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров.

Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура», 12.04.2021 Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, точную оценку состояния сгоревшего здания на Октябрьской набережной возможно будет дать позже, а пока на месте ЧП до сих пор работают пожарные.

«В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия…» на месте объекта культурного наследия ничего другого строить нельзя. Его можно только отреставрировать — то есть на этом месте возможно лишь точно такое же здание. В какой части мы сможем сохранить подлинные конструкции и элементы, будет понятно по результатам обследования», — подчеркнул председатель КГИОП Сергей Макаров.

Чиновник отметил, чт, о по словам начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексея Аникина, удалось «отбить» от огня часть здания, расположенного ближе к Володарскому мосту. Пожарные смогли отсечь огонь на одной из лестничных клеток, поэтому, возможно, сохранилась аутентичная часть здания, не тронутая огнём

«Что, конечно, очень помогло бы при реставрации, и нам бы удалось сохранить при воссоздании оригинальную часть построек фабрики Торнтона. Нельзя переоценить по-настоящему героический вклад сотрудников МЧС в спасение и памятника, и в целом этой части Невского района Санкт-Петербурга», — подытожил Сергей Макаров.

В 2015 году здания фабрики на Октябрьской набережной, 50 литера А, подлитеры А‑5, А-6, А-15, были отнесены к числу объектов культурного наследия регионального значения «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон», в состав которого входят: «Главный производственный корпус с водонапорной башней», «Дом владельца», «Дымовая труба».

Днем 12 апреля 2021 года в одном из шестиэтажных зданий начался пожар, который пытаются потушить уже третьи сутки. В день ЧП 12 апреля КГИОП направил в полицию заявление о преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).

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