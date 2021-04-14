Чебоксары, , 12:54 — REGNUM В Чувашии республиканские власти планируют обратиться в федеральный фонд защиты прав дольщиков с просьбой об отзыве иска о банкротстве ООО «Специализированный застройщик «Лидер». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики по итогам встречи руководителя Чувашии Олега Николаева с застройщиком.

Совещание в правительстве по достройке домов в жилищных комплексах «Гагарин» и «Кувшинка» Cap.ru

Компания «Лидер» является застройщиком домов в чебоксарских жилищных комплексах «Гагарин» и «Кувшинка» («Шанхай»), из них четыре дома отнесены к «проблемным». С учётом того, что застройщик неоднократно срывал графики завершения строительства, был подан банкротный иск.

Власти отмечают, что после этого строительная компания смогла привлечь кредит и возобновить строительство на проблемных объектах, поэтому «подготовлено мировое соглашение, которое поддерживается основной частью кредиторов».

Глава Чувашии Олег Николаев отмечает, что власти, «взяв дополнительное обязательство от застройщика по конкретным срокам ввода в эксплуатацию объектов», обратятся в федеральный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства «об отзыве заявления о банкротстве».

Как сообщало ИА REGNUM, в Арбитражном суде Чувашии находится иск о банкротстве ООО «Лидер», которое застраивает микрорайоны «Гагарин» и «Кувшинка» в Чебоксарах. Рассмотрение иска несколько раз переносилось, рассмотрение назначено на 21 апреля. В минстрое Чувашии заявляли, что процедура банкротства может быть прекращена, если«мы увидим реальные действия застройщика».

В октябре 2020 года чувашские власти предварительно подсчитали, что в строительство объектов в жилищных комплексах «Кувшинка» и «Гагарин» вложили средства более 850 участников долевого строительства.

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