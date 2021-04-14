Волгоград, , 12:52 — REGNUM Бывший председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, обвиняемый в превышении должностных полномочий, отправлен под домашний арест до 12 июня. Решение принял Центральный районный суд Волгограда, сообщили в суде 14 апреля.

Местные СМИ связывают задержание и домашний арест экс-чиновника с уголовным делом о мошенничестве на 76,7 млн рублей при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. По делу ранее были задержаны глава госучреждения «Дирекция водохозяйственного строительства» и руководитель компании-подрядчика ООО «ГринЛайт». Как полагает следствие, в 2018 году «Дирекция водохозяйственного строительства» заключила с ООО «ГринЛайт» контракт на ликвидацию 18 несанкционированных свалок, стоимость контракта составила 269,5 млн рублей. Однако фактически часть отходов была просто присыпана землёй, ущерб оценили в 76,7 млн рублей.

Отметим, что в феврале 2021 года стало известно об увольнении с поста председателя регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталия Сазонова.