Махачкала, , 12:50 — REGNUM В Дагестан 14 апреля прибыл с рабочей поездкой председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Его приезд в республику связывают с планами федерального центра по оказании помощи в развитии социально-экономической сферы республики.

Оказать помощь субъекту по ряду направлений просил в ходе прошедших в марте 2021 года в Совете Федерации Дней Республики Дагестан врио главы региона Сергей Меликов. В постановлении Совфеда правительство РФ получило рекомендации по оказанию помощи в развитии северокавказской республики.

До приезда Мишустина в Дагестане побывали представители почти всех федеральных министерств. Им был предложен местными чиновниками план мероприятий, которые должны стать основой для новой стратегии социально-экономического развития Дагестана.

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