Хельсинки, , 12:54 — REGNUM Встречу президента России Владимира Путина с его коллегой из США Джо Байденом могла бы организовать Финляндия. Об этом 14 апреля сообщили в канцелярии финского президента Саули Ниинистё.

«Финляндия всегда предлагала свои добрые дипломатические услуги. Что касается этой потенциальной встречи, то готовность организовать ее была представлена обеим сторонам», — приводит слова представителя канцелярии лидера Финляндии ТАСС в ответ на вопрос о том, могла бы финская сторона предложить Хельсинки или другой город страны для встречи президентов России и США.

Также в канцелярии отметили, что подобное предложение было сделано уже некоторое время назад, а не во время состоявшегося 13 апреля телефонного разговора лидеров РФ и Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, предложение президента США Джо Байдена относительно встречи с президентом России Владимиром Путиным на нейтральной территории будет изучаться.