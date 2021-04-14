Новосибирск, 14 апреля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В связи с обострившейся паводковой обстановкой, которая может самым негативным образом сказаться на экологии Байкала, из резервного фонда правительства России будет выделено 363 миллиона рублей. Как сообщает 14 апреля пресс-служба областного правительства, средства пойдут на покупку спецоборудования для понижения уровня надшламовых вод в картах Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Договоренность на об этом была достигнута губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым во время встречи с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.

Mchs.gov.ru Паводок в Иркутской области.

«Деньги нужны, чтобы предотвратить опасность перелива талых вод из карт-накопителей во время паводка. Наша задача — обезопасить население и не допустить вред окружающей среде. Понизить уровень надшламовых вод вполне реально, специальное оборудование существует», — пояснил Александр Козлов.

«Кроме того, во время встречи с руководителем федерального ведомства мы обсудили вопрос о территориях населённых пунктов в границах национального парка. Иркутская область подготовит письмо с предложением определять их не по фактической застройке, а с учетом социально-экономического развития территорий. Ведь где-то, к примеру, выделены участки многодетным семьям, но они ещё не застроены. В этом случае останется возможность для манёвра»,— сказал Игорь Кобзев.

Также обсудили тему поддержку лесхозов Иркутской области. В частности, выделения дополнительных средств на защиту и воспроизводство лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Байкальске введён режим чрезвычайной ситуации: мера связана с риском переполнения карт-накопителей БЦБК и возможностью перелива надшламовых вод.

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