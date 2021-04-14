Самара, 14 апреля 2021, 12:50 — REGNUM Более 40 единиц лесопожарной техники намерены приобрести в 2021 году в Самарской области. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что в области в рамках реализации нацпроекта «Экология» почти полностью обновлен парк лесопожарной техники и лесокультурного оборудования. В текущем году обновление техники будет продолжено. Так, планируется закупить 44 единицы лесопожарной техники и свыше 50 единиц оборудования.
Отмечается, что 15 апреля 2021 года на пожарно-химической станции в поселке Волжский пройдут учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе с 15 апреля по 15 октября 2021 года установлен особый противопожарный режим для недопущения возникновения пожароопасных ситуаций.