Самара, , 12:50 — REGNUM Более 40 единиц лесопожарной техники намерены приобрести в 2021 году в Самарской области. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в области в рамках реализации нацпроекта «Экология» почти полностью обновлен парк лесопожарной техники и лесокультурного оборудования. В текущем году обновление техники будет продолжено. Так, планируется закупить 44 единицы лесопожарной техники и свыше 50 единиц оборудования.

Отмечается, что 15 апреля 2021 года на пожарно-химической станции в поселке Волжский пройдут учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров.

«Кроме того, сотрудниками министерства совместно с сотрудниками МЧС и полиции будут патрулироваться лесной фонд, места массового отдыха населения, летние оздоровительные лагеря, территории дачных товариществ, санаториев и туристических баз», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе с 15 апреля по 15 октября 2021 года установлен особый противопожарный режим для недопущения возникновения пожароопасных ситуаций.