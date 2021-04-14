Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге начал свою работу XV Юбилейный международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2021 году мероприятие проходит не только в очном режиме, но и в онлайн-формате: каждый желающий может подключиться к трансляции.

«В 2019 году удалось собрать около 400 журналистов из 36 стран. В этом году всё пройдёт в гибридном формате — в онлайне и в оффлайне. В зале будет 173 человека. Мы ожидаем подключения от Америки до Португалии», — сказал председатель Медиаконгресса «Содружество журналистов», секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что после пандемии сам Эрмитаж «стал новым»: «Искусство помогает преодолеть историю, которая появилась после пандемии».

В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в приветственном слове подчеркнул, что за годы проведения форум «доказал свою состоятельность в установлении и укреплении дружественных связей». Он подчеркнул, что журналистское сообщество также нуждается в продолжении диалога.