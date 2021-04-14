Воронеж, , 12:44 — REGNUM Два снаряда времён Великой Отечественной войны обнаружено в стене жилого дома в Воронеже при проведении капремонта 14 апреля, сообщили в пресс-службе регионального Фонда капремонта.

Снаряды были обнаружены при проведении работ по капитальному ремонту фасада дома №76 по улице Варейкиса. На место были вызваны сотрудники МЧС и полиции.

После осмотра специалисты пришли к выводу, что находки — головные части бронебойных снарядов без взрывчатого вещества и взрывателей. Никакой угрозы безопасности жителям данные части не представляют.