Москва, , 12:50 — REGNUM Нынешнее руководство Евросоюза, как и украинская власть, делает вид, что не отвечает за принятие Минских соглашений, и пытается игнорировать их значение. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 14 апреля в эфире радиостанции «Вести ФМ».

«Вся эта брюссельская команда новая, они сбросили старую кожу, как они считают, обновились. Они делают вид, что у них нет никакой персональной привязки ко всем этим договоренностям», — сказала Захарова.

Эти люди, по её словам, ведут себя, как и президент Украины Владимир Зеленский. Они демонстрируют, что в текущей ситуации соглашения можно считать неактуальными, так как мир ушёл вперёд. Но поступить так не получится.

Минские соглашения прошли верификацию Совбеза ООН и являются обязательными к исполнению, подчеркнула она.

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