Пекин, , 13:19 — REGNUM В сервисе TikTok появятся новые варианты отображения рекламных предложений. Об этом 14 апреля сообщает издание vc.ru.

По данным vc.ru, первым нововведением станет функция Collection Ads, которая позволит брендам объединять свои каталоги товаров и рекламные видеоролики. Также в сервис планируют добавить динамическую рекламу, которая будет автоматически перенаправлять пользователей на релевантные продукты в соответствии с их действиями в приложениях и на веб-сайтах.

Представители TikTok утверждают, что платформа является ключевой для поиска товаров. По их данным, 47% его пользователей купили что-то, что они видели в TikTok.

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