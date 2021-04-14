Душанбе, , 12:42 — REGNUM Страны Содружества независимых государств (СНГ) проведут совместные учения сил противовоздушной обороны (ПВО) «Боевое содружество — 2021». Об этом 14 апреля заявил заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Юрий Грехов, сообщает ТАСС.

14 апреля в Душанбе состоялось очередное заседание координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров стран СНГ. Участники заседания обсудили проблемы противовоздушной и противоракетной обороны.

Грехов отметил, что во время учений будут задействованы полигоны Ашулук в России, Сары-Шаган в Казахстане, а также Харб-Мойдон и Чорух-Дарон в Таджикистане.

Заместитель главкома ВКС добавил, что в учениях примут участие боевые расчеты войск ПВО и ВВС Белоруссии, России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

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