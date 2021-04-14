Минск, , 12:45 — REGNUM В настоящее время у Белоруссии и Азербайджана сложились «блестящие отношения» в политической и экономической сферах. Об этом 14 апреля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

«Что касается наших политических отношений, трудно сказать, чего нам не хватает, у нас блестящие отношения, и я этим всегда горжусь. Мы восстановили самые теплые отношения со времен Советского Союза по всем направлениям», — сказал он.

Также Лукашенко добавил, что Белоруссия и Азербайджан диверсифицировали свои отношения в политической и экономической сферах и потому они в данный момент «абсолютно ничем не отягощены».

«Мы никому не мешаем, и нам никто старается не мешать. Потому что если ты хочешь что-то сделать, то трудно этому помешать», — пояснил белорусский президент.

Кроме того, он отметил, что пандемия не сможет негативно отразиться на отношениях двух стран и подчеркнул, что в минувшем году товарооборот между Белоруссией и Азербайджаном приблизился к $500 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 21 апреля текущего года ставка рефинансирования Национального банка Белоруссии составит 8,5% годовых.