Пермь, , 12:40 — REGNUM В Перми водителей такси посредством соцсетей призывают устроить забастовку 17 и 18 апреля. На акцию могут выйти водители такси, которые работают на агрегатора «Яндекс», сообщает издание Business Class.

Причиной для забастовки являются низкие тарифы на перевозку пассажиров. Между тем, в пресс-службе агрегатора отметили, что жалоб на низкие расценки не поступало. «У нас нет подтверждений, что люди, призывающие к таким акциям, имеют отношение к нашему сервису. Тарифы в городе мы не снижали, условия водителей за последние месяцы не ухудшались», — отметили в организации.

Эксперты считают, что на призыв устроить забастовку могут откликнуться водители, не имеющие лицензии и недовольные ценами. В период забастовки расценки на услуги такси могут подняться примерно на 40 рублей. В этом случае участники акции дадут возможность заработать тем, кто в забастовке не участвует.

Согласно данным Пермьстата, за март по сравнению с предыдущим месяцем цены на услуги городского такси упали на 8,8%.