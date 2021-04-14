Берлин, , 12:39 — REGNUM Германия намерена синхронизировать с Соединёнными Штатами вывоз войск из Афганистана. Об этом 14 апреля в программе телеканала ARD «Morgenmagazin» заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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«Мы всегда говорили, что мы вместе туда вошли, мы выходить будем вместе», — сказала она.

Глава оборонного ведомства Германии рассчитывает, что НАТО достигнет договорённости по этому вопросу в ходе сегодняшней специальной встречи.

«Я выступаю за упорядоченный вывод и поэтому исхожу из того, что сегодня мы такое решение и примем», — подчеркнула Крамп-Карренбауэр.

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При этом она не назвала конкретную дату полного вывода военных Германии из Афганистана.

Ранее The Washington Post сообщило, что глава Белого дома Джозеф Байден планирует вывести американских военных из Афганистана к годовщине терактов 11 сентября. Предполагается, что официальное заявление будет сделано 14 апреля.