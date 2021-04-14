Воронеж, , 12:37 — REGNUM Транспортная реформа в Воронеже будет продолжена, об этом 14 апреля заявил мэр Воронежа Вадим Кстенин, выступая перед депутатами гордумы.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» город смог закупить автобусы большой вместимости. В 2020 году для муниципальной транспортной компании «Воронежпассажиртранс» на условиях льготного лизинга приобретено 62 новых современных ЛиАЗа, в конце марте — начале апреля 2021 года была осуществлена поставка 58 ЛиАЗов, работающих на газомоторном топливе. Таким образом, парк «Воронежпассажиртранс» обновлен на 75%. Частные перевозчики закупили 104 новых автобуса: 20 — большого, 34 — среднего, 50 — малого классов. В 2020 году город также получил на безвозмездной основе от правительства Москвы 15 троллейбусов с большим количеством запасных частей.

«В наших первоочередных планах — продолжение реформы городского пассажирского транспорта: вместе нам предстоит принимать сложные решения — возможность перехода на брутто-контракты, оптимизация маршрутной сети, дальнейшее обновление подвижного состава», — заявил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля мэр Воронежа Кстенин отчитался о работе администрации города в 2020 году перед депутатами гордумы.