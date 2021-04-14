Абакан, , 12:37 — REGNUM В Хакасии за год (с марта 2020 года по март 2021 года) автомобильный бензин подорожал на 7,2%. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 апреля в Красноярскстате.

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Бензин АИ-92 за указанный период вырос в цене на 6,6%, ИА-95 — на 6,5%, ИА-98 — на 10,8%. Дизтопливо подорожало на 1,8%.

По данным статистиков, в марте 2021 года в Хакасии литр бензина АИ-92 можно было в среднем приобрести за 43,46 рубля, ИА-95 — за 46,10 рубля, ИА-98 — за 52,02 рубля, дизтопливо — за 49,89 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, бензин и дизтопливо за год подорожали и в Красноярском крае.

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