Москва, , 12:37 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года чаще всего в России покупали новые автомобили сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

В указанный период был продан 176 801 автомобиль сегмента SUV — на 6,67% меньше количества машин, проданных год назад.

Далее по популярности идут машины В-сегмента (по европейской классификации легковые автомобили) — 60 334 таких машин. Это на 10% меньше, чем было продано в прошлом году. На третьем месте в списке машины класса B+ (длина кузова этого класса авто составляет от 3700 до 4300 мм, а ширина не превышает 1700 мм. Здесь наблюдается рост продаж на 5,5%, до 38 720 единиц.

Далее идут: С-сегмент (европейский низший средний класс авто; «гольф-класс») — 32 992 авто; Е-сегмент (соответствует бизнес-классу) — 10 221 штука, D-сегмент (класс легковых машин согласно классификации Европейской комиссии, класс «больших автомобилей») — 9808 единиц, люксовые авто — 1869 экземпляров, А-сегмент (самая небольшая категория пассажирских автомобилей) — 140 единиц.

Всего с января по март нынешнего года в России было приобретено 341 298 новых автомобилей — на 7,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, когда российские автолюбители купили 368 956 экземпляров машин.

Напомним, самым распространенным типом кузова среди легковых автомобилей в РФ является седан. Однако доля таких машин с 2011 года по сегодняшний момент снизилась с 52% до 42%.

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