Москва, , 12:35 — REGNUM Равнодушно относятся к тому, что певица Манижа будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году, 18% восприняли отрицательно, 13% — положительно, приводит данные «Левада-центр».

Основные аргументы тех, кто одобряет выступление Манижи на «Евровидении», певица хорошо поёт (34%), личные качества — харизма, талант (14%). 12% заявили, что она выбрана для участия в конкурсе народным голосованием.

Противникам Манижи не нравится её песня, манера исполнения и творчество в целом (55%). Настаивают на том, что Россию должна представлять русская певица 25%. Не следовало отправлять на конкурс малоизвестную певицу (13%).

Опрос проведен 25−31 марта 2021 года среди 1623 граждан РФ старше 18 лет в 50 субъектах РФ. Статпогрешность с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роттердаме официально начались работы на площадке, где пройдет международный песенный конкурс «Евровидение».

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