Ставрополь, , 12:34 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки подтвержден коронавирус у 99 жителей региона. Общее число носителей опасной инфекции увеличилось до 51 674 человек, сообщили 14 апреля в федеральном оперативном штабе.

Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 149 человек. Это самый высокий показатель за последние десять дней. Всего в настоящее время в регионе насчитывается 1701 «активный» пациент, а количество сумевших справиться с болезнью достигло 48 690 человек.

Выросло до 1283 число случаев летального исхода. За прошедший день зафиксировано еще пять смертей от COVID-19. Только за апрель 2021 года на Ставрополье скончались 56 жителей региона.