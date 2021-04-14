Москва, , 12:33 — REGNUM Не менее четырёх выстрелов из огнестрельного оружия произвёл преступник в криминального авторитета Али Гейдарова, известного по прозвищу Альберт Рыжий, сообщили 14 апреля в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Убийство произошло 12 апреля в одном из тренажёрных залов на северо-западе столицы. По данным следствия, преступник в помещении спортзала «произвёл в потерпевшего 1981 года рождения не менее четырёх выстрелов из огнестрельного оружия» и скрылся.

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Позже стало известно о задержании подозреваемого, а также о том, что он признался в содеянном. В качестве мотива мужчина назвал личный конфликт с погибшим.

В СК опубликовали кадры задержания предполагаемого убийцы.