Барнаул, 14 апреля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Печально известный в Алтайском крае детский дом, о котором неоднократно писало ИА REGNUM, вновь стал поводом для беспокойства. И не только потому, что вот уже почти год спустя после всеобщего карантина по коронавирусу это учреждение во всех интернет-справочниках числится временно неработающим, а его воспитанников распределяют по другим детским домам.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

Карательная психиатрия в Алтайском крае. Судя по сообщению бывшего работника данного учреждения, накануне, 13 апреля, её могли применить к одному из воспитанников — 16-летнему Сергею — только за то, что он нарушил вечерний режим, пришёл «домой» позже установленного срока.

Женщина утверждает, что до этого директор сама неоднократно разрешала Сергею подобное, а тут вдруг потребовалась «психушка». Причём бывшая сотрудница детдома говорит, что ребёнка не просто направили в психдиспансер Барнаула. Директору детского дома зачем-то потребовались привлечь для сопровождения сотрудников полиции.

«Вчера его отправили почти на два месяца в психдиспансер. За что? Сергей никогда там не был, он всегда спокоен, доброжелателен, трудяга и всем помогает. Не дрался он никогда, и никаких отклонений в поведении не было. А у нас чуть что — сразу в дурку. Ребята оттуда как овощи приезжают. Помогите парню! Он в армию собирался, очень служить хотел, куда ж его теперь возьмут?» — обратилась бывшая работница детдома к ИА REGNUM.

На просьбу разобраться моментально отреагировала уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева. Она уже сегодня, 14 апреля, сразу после сигнала посетила специализированное учреждение, куда оформили Сергея.

Что касается руководства детского дома, то звонку корреспондента ИА REGNUM были совсем не рады. Там считают, что именно Светлана Шаповалова является причиной всех бед.

По словам директора Светланы N., мальчик отправлен в диспансер по показаниям, а лечение у него — профилактическое. При этом Светлана N. запретила корреспонденту писать плохо о детском доме, заявив в конце разговора: «Вы думаете, что вас за ваши статьи никто не разу не проклял?»

Ольга Казанцева, встречавшаяся Сергеем несколько минут назад известила, что завтра, 15 апреля, мальчик вернётся в детский дом. Каким образом парень вначале подписал согласие на госпитализацию, а потом вдруг решил от неё отказаться — остается только догадываться. По оценке детского омбудсмена, несостоявшийся пациент произвёл на хорошее впечатление. «Я с ним беседовала, хороший мальчик», — отметила Ольга Казанцева.

Остаётся надеяться, что взрослые помогут исправить ещё одну несправедливость и вернут воспитаннику личный сотовый телефон, отобранный воспитателем, за то, что ребёнок активно интересовался вопросом статуса детдома в интернете: почти везде сказано, что учреждение временно не работает.

Как сообщало ИА REGNUM, скандальным этот детский дом стал несколько лет назад, когда выяснилось, что экс-директор данного социального учреждения злоупотребляет своими полномочиями, устроив на работу «мёртвую душу», также использует не по назначению средства.

Альберт Эдельфельт. Детский рабочий дом, Хельсинки. 1885

После неоднократной смены руководства, судя по происходящему, ничего не изменилось в лучшую сторону.

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